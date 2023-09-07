Япония отправила на Луну свой первый посадочный модуль. Ракета H-2A с лунным модулем SLIM и космическим рентгеновским телескопом XRISM стартовала с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.

Запуск был показан по прямой видеосвязи Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Поначалу Япония планировала отправить SLIM на Луну, а XRISM на околоземную орбиту еще 28 августа, но из-за погодных условий старт ракеты перенесли.

SLIM представляет собой небольшой аппарат массой 700 кг, при этом ее 70% составляет топливо. На SLIM находятся два микролунохода, один из которых имеет необычную конструкцию — он прыгающий. Оснащение роботов минималистично, а само прилунение запланировано в низких широтах.



Космический телескоп XRISM, в свою очередь, будет собирать информацию о развитии крупнейших структур во Вселенной, о том, как материя распределяется в пространстве и как формируются галактики.

Smart Lander выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца. Таким образом Токио присоединится к странам, которые занимаются освоением спутника Земли. Только четырем странам удалось высаживаться на Луну: США, России, Китаю и Индии.

Ранее мы писали, что 23 августа индийский спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" совершил успешную посадку в южной приполярной зоне Луны.

А за несколько дней до этого первая за 50 лет лунная миссия РФ потерпела неудачу. Российская станция "Луна-25", вероятно, разбилась.