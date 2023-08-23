Индийский спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" совершил успешную посадку в южной приполярной зоне Луны. Это произошло в 15:33 по киевскому времени. Индия стала четвертой страной, сумевшей посадить свой космический аппарат на поверхность спутника Земли.

Трансляция посадки велась на YouTube.

"Чандраян-3" отправили в космос 14 июля. Аппарат стал третьей индийской лунной автоматической станцией и второй попыткой достичь поверхности Луны: осенью 2019 года спускаемая платформа "Викрам" и луноход "Прагаян" разбились на Луне, выполняя миссию "Чандраян-2" (хотя орбитальный зонд до сих пор работает на окололунной орбите).

Полезная нагрузка "Чандраяна-3" помимо камер включает шесть приборов. Спускаемый модуль оснащен инструментом ChaSTE для определения теплофизических свойств реголита, прибором для исследований сейсмической активности Луны ILSA и зондом Ленгмюра RAMBHA-LP. Он также несет шестиколесный луноход весом 26 килограммов с рентгеновским спектрометром APXS и лазерным спектроскопом LIBS. Перелетный модуль, который доставил спускаемый модуль к Луне, остается на окололунной орбите и оснащен спектрополяриметром SHAPE, который наблюдает за Землей как имитатором потенциально обитаемой экзопланеты.

Полет от Земли к Луне "Чандраяна-3" был многоэтапным: вначале аппараты четыре раза поднимали апогей околоземной орбиты, затем совершили перелет к Луне и выход на начальную окололунную орбиту, после чего четыре раза уменьшали апогей. Затем спускаемый модуль с луноходом отделился от перелетного модуля.

Сегодня "Чандраян-3" начал автоматическую процедуру посадки на Луну с орбиты с расчетным временем посадки 15:45 по Киеву. Местом высадки стала область недалеко от кратера Мут в южной приполярной зоне Луны на ее видимой стороне. Расчетное время работы спускаемого модуля и лунохода составляет один лунный день.

На днях мы писали, что первая за 50 лет лунная миссия РФ потерпела неудачу. Станция "Луна-25", вероятно, разбилась.

В 2019 году мы рассказывали о том, что Индия потеряла свою станцию, которая должна была сесть на Луне.