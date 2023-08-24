Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) показала первое фото Луны, сделанное после успешной посадки миссии Chandrayaan-3 на спутник Земли.

Об этом организация сообщает в соцсети X (бывший Twitter).

"Миссия Chandrayaan-3: Изображение, сделанное после приземления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самой фотографии показана часть места посадки Chandrayaan-3.

"Также видна нога (посадочный модуль) и сопровождающая тень. Chandrayaan-3 выбрал относительно ровный район на поверхности Луны – добавили в ISRO.

Накануне индийский спускаемый модуль с луноходом миссии Chandrayaan-3 совершил успешную посадку в южной приполярной зоне Луны. Это произошло в 15:33 по киевскому времени. Индия стала четвертой страной, сумевшей посадить свой космический аппарат на поверхность спутника Земли.

Полезная нагрузка "Чандраяна-3" помимо камер включает шесть приборов. Спускаемый модуль оснащен инструментом ChaSTE для определения теплофизических свойств реголита, прибором для исследований сейсмической активности Луны ILSA и зондом Ленгмюра RAMBHA-LP. Он также несет шестиколесный луноход весом 26 килограммов с рентгеновским спектрометром APXS и лазерным спектроскопом LIBS.

На днях сообщалось, что первая за 50 лет лунная миссия РФ потерпела неудачу. Станция "Луна-25", вероятно, разбилась.