Российский космонавт побил мировой рекорд по времени пребывания на орбите
Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко, совершающий пятый космический полет за свою карьеру, побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.
Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Отмечается, что 4 февраля Кононенко, который в июне отметит в космосе свое 60-летие, побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Кононенко это время преодолел и установил новое достижение в 11:30 по московскому времени (10:30 по Киеву). Ранее, 15 декабря 2023 года, он превзошел достижение Юрия Маленченко, которому за шесть полетов удалось набрать 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд.
А 5 июня в 0:00 по московскому времени (23:00 по Киеву) Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам.
"На данный момент по суммарному налету в космосе Олег Кононенко занимает первое место, второе - Геннадий Падалка, третье - Юрий Маленченко", - сообщают в "Роскосмосе".
Напомним, рекорды по наибольшей продолжительности пребывания в космосе принадлежат преимущественного советским и российским космонавтам. Помимо них в топ-10 среди рекордсменов входит только американский астронавт Пегги Уитсон, первая женщина - командир МКС.
Ранее мы рассказывали, что в прошлом году SpaceX отправила на МКС седьмую космическую миссию NASA с российским космонавтом на борту.