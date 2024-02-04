Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко, совершающий пятый космический полет за свою карьеру, побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что 4 февраля Кононенко, который в июне отметит в космосе свое 60-летие, побил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий провел в космосе в общей сложности 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Кононенко это время преодолел и установил новое достижение в 11:30 по московскому времени (10:30 по Киеву). Ранее, 15 декабря 2023 года, он превзошел достижение Юрия Маленченко, которому за шесть полетов удалось набрать 827 суток 9 часов 23 минуты 19 секунд.

А 5 июня в 0:00 по московскому времени (23:00 по Киеву) Кононенко может стать первым человеком, чье суммарное время пребывания в околоземном пространстве достигнет тысячи суток. К моменту завершения годовой экспедиции его суммарный налет будет равен 1110 суткам.

"На данный момент по суммарному налету в космосе Олег Кононенко занимает первое место, второе - Геннадий Падалка, третье - Юрий Маленченко", - сообщают в "Роскосмосе".

Напомним, рекорды по наибольшей продолжительности пребывания в космосе принадлежат преимущественного советским и российским космонавтам. Помимо них в топ-10 среди рекордсменов входит только американский астронавт Пегги Уитсон, первая женщина - командир МКС.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году SpaceX отправила на МКС седьмую космическую миссию NASA с российским космонавтом на борту.