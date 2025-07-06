Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск пообещал "веселье" на первом съезде своей новой партии "Америка", о создании которой он объявил 5 июля.

Об этом он заявил на своей странице в собственной социальной сети Х.

Бизнесмен обратился к подписчикам в соцсетях с вопросом, когда и где лучше провести это событие.

"Это должно быть супер весело", - написал Маск.

Ранее Маск заявлял, что его партия под названием "Америка" будет бороться с "однопартийной системой" США. Так Маск называет слияние интересов демократов и республиканцев в Вашингтоне.

"Мы собираемся сломать однопартийную систему, используя вариант того, как Эпаминонд разрушил миф о непобедимости спартанцев при Левктрах", — написал он.

По его словам, этого может быть достаточно, чтобы "стать решающим голосом по спорным законам", учитывая то, что республиканцы и демократы обладают, как правило, минимальным перевесом друг над другом в Конгрессе.

Напомним, за день до этого Маск объявил о создании новой партии - в противовес республиканцам и демократам.

Ранее он также провел несколько опросов в своём Х-аккаунте, где большинство высказались за создание такой партии.