Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Киеву.

Об этом заявил премьер страны Пётр Фиала.

Ранее аналогичное заявление сделала Венгрия.

Политический советник премьер-министра Балаж Орбан на своей странице в Фейсбуке заявил, что документ, подготовленный в Брюсселе, означает, что Евросоюзу придётся финансировать продолжение войны и ради этого влезть в долги.

На данный момент подтверждённая информация об участие в этой программе есть только по Германии и Норвегии.

Война в Украине продолжается 1238-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Луганской области войска РФ захватили посёлок Белогоровку – последний населённый пункт региона, находившийся под контролем Украины. На Харьковщине неприятель продвинулся к северу от Купянска и заняли село Красное Первое. Кроме того, отмечено перемещение противника в направлении Боровой – в районе Новомихайловки.

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