Евросоюз в третий раз не смог утвердить 18-й пакет санкций против РФ.

Как сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, на данный момент три страны выступают против уменьшения потолка цен на российскую нефть.

Ранее в СМИ сообщалось, что свои возражения к пакету санкций высказывают Словакия, Венгрия и Мальта.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, почему его страна снова заблокировала 18-й пакет санкций против России.

Как пишет издание Teraz, Фицо опубликовал предложение, которое Еврокомиссия направила Словакии из-за намерения ЕС отказаться от российского газа после 1 января 2028 года.

В письме, в частности, отмечается, что Еврокомиссия уточнит механизмы и критерии срабатывания так называемого экстренного тормоза из-за возможных экстремальных скачков цен и отреагирует на риски, связанные с дефицитом газа на рынке или в инфраструктуре. Кроме того, в Брюсселе пообещали помочь Братиславе в случае правовых споров, связанных с расторжением контракта на поставку газа. По словам Фицо, в Братиславе эти гарантии считают недостаточными.

Словацкий премьер повторил, что правительственная коалиция отклоняет предложение Еврокомиссии по прекращению поставок российского газа с 2028 года. Однако он выразил готовность договориться о уступках, которые, по его словам, позволили бы Словакии пользоваться российским газом после 2028 года.

"Лучшим решением этой ситуации было бы предоставить Словакии исключение, которое позволит ей выполнять контракт с российским "Газпромом" до его окончания в 2034 году", – сказал Фицо.

Он добавил, что Еврокомиссия "принципиально" отклоняет такое требование Словакии, поскольку оно будет противоречить санкционной политике.

Напомним, накануне агентство Reuters писало, что ЕС намерен согласовать новый пакет санкций против РФ, включающий предельное снижение цен на нефть.

Недавно Фицо вновь потребовал гарантий того, что от его страны не будут требовать отказаться от российских энергоносителей - в обмен на согласие на новый пакет санкций против РФ.