Евросоюз планирует в понедельник согласовать 18-й пакет санкций против России. Он включает снижение предельной цены на российскую нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Предусматривается динамическое определение предельной цены на российскую нефть: она будет на 15% ниже средней рыночной цены за последние шесть месяцев (вместо трех, как предлагала Еврокомиссия).

По данным источников, начальный порог составит около 47 долларов за баррель против действующих 60 долларов.

При этом указывается, что Словакия ещё не сняла полностью своих возражений по новому пакету санкций. Она продолжает добиваться от Еврокомиссии более постепенного отказа от российского газа.

Окончательное решение примут главы МИД стран ЕС на предстоящей встрече в Брюсселе.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь потребовал гарантий того, что от его страны не будут требовать отказаться от российских энергоносителей - в обмен на согласие на новый пакет санкций против РФ.

Между тем в Bloomberg раскрыли детали расчёта плавающего потолка цен на российскую нефть. Так, потолок будет устанавливаться на 15% ниже рыночной цены за последние 10 недель. То есть он будет снижен примерно до 50 долларов за баррель по сравнению с текущим уровнем.