"На 15% ниже рынка". Bloomberg раскрыл детали расчёта плавающего потолка цен на российскую нефть
Стали известны подробности того, как в Евросоюзе решили уставнавливать потолок цены на российскую нефть.
Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со сылкой на свои источники.
Издание сообщает, что в рамках 18-го пакета антироссийских санкций страны Евросоюза обсуждали возможность снижения максимальной стоимости нефти РФ. Изначально предлагалось установить новый потолок на уровне $45, но против выступили морские государства – Греция, Мальта и Кипр, опасаясь убытков для своих судоходных компаний, участвующих в перевозке российской нефти. Теперь в Брюсселе рассматривают возможность сделать потолок цен вариативным.
Механизм, который обсуждался на встрече послов стран ЕС в пятницу, предполагает замену фиксированной планки в $60 за баррель, установленной в 2022 году, на формулу, по которой максимальная цена будет автоматически обновляться раз в три месяца.
По этой формуле потолок будет устанавливаться на 15% ниже рыночной цены за последние 10 недель. То есть, как уточняют собеседники, он будет снижен примерно до $50 за баррель по сравнению с текущим уровнем.
Источники подчёркивают, что окончательное решение пока не принято, а для введения этих ограничений требуется согласие всех стран ЕС.
Ранее ЕС отложил санкции на российскую нефть из-за войны Израиля с Ираном.
Напомним, Киев намерен вводить санкции против крупнейших покупателей нефти РФ.