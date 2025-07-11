Стали известны подробности того, как в Евросоюзе решили уставнавливать потолок цены на российскую нефть.

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg со сылкой на свои источники.

Издание сообщает, что в рамках 18-го пакета антироссийских санкций страны Евросоюза обсуждали возможность снижения максимальной стоимости нефти РФ. Изначально предлагалось установить новый потолок на уровне $45, но против выступили морские государства – Греция, Мальта и Кипр, опасаясь убытков для своих судоходных компаний, участвующих в перевозке российской нефти. Теперь в Брюсселе рассматривают возможность сделать потолок цен вариативным.

Механизм, который обсуждался на встрече послов стран ЕС в пятницу, предполагает замену фиксированной планки в $60 за баррель, установленной в 2022 году, на формулу, по которой максимальная цена будет автоматически обновляться раз в три месяца.

По этой формуле потолок будет устанавливаться на 15% ниже рыночной цены за последние 10 недель. То есть, как уточняют собеседники, он будет снижен примерно до $50 за баррель по сравнению с текущим уровнем.

Источники подчёркивают, что окончательное решение пока не принято, а для введения этих ограничений требуется согласие всех стран ЕС.

Ранее ЕС отложил санкции на российскую нефть из-за войны Израиля с Ираном.

Напомним, Киев намерен вводить санкции против крупнейших покупателей нефти РФ.