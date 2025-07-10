Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь потребовал гарантий того, что от его страны не будут требовать отказаться от российских энергоносителей - в обмен на согласие на новый пакет санкций против РФ.

Об этом глава словацкого правительства написал в соцсети X.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает правительство Словакии прекратить блокирование принятия 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Правительство Словацкой Республики готово поддержать этот пакет, даже если он ничего не изменит в военном превосходстве или экономических показателях Российской Федерации. Однако до тех пор Словакия должна получить четкие гарантии, а не политические обещания, что ее энергетическая безопасность и доступность энергоносителей не будут поставлены под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии о прекращении импорта российского газа с 1 января 2028 года. До сих пор соглашение о таких гарантиях не достигнуто. Правительство Словакии ценит усилия Европейской комиссии по поиску решения, но мы отказываемся вести переговоры под давлением резких высказываний", – заявил Фицо.

Напомним, накануне Словакия вновь заблокировала 18-й пакет санкций против России на уровне постоянных представителей при ЕС.

Ранее Фицо говорил, что Братислава будет просить Европейский совет отложить голосование за 18-й пакет антироссийских санкций. По его мнению, проблема с очередным пакетом заключается в отказе от российского газа, поскольку это нанесет ущерб словацкой промышленности.