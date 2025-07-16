Ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину в рамках нового соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс.

По его словам, поставки идут из Германии, а позже Германия заменит переданное оружие, закупив его у Штатов.

"Они идут из Германии и потом Германия их заменит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью оплачено. То есть, что происходит: как вы знаете, Европейский союз, НАТО все нам оплатит. В некоторых случаях нам оплатят страны Европейского союза напрямую", - сказал Трамп.

Также он опроверг планы по передаче Украине дальнобойного вооружения - в рамках схемы продажи американского оружия через НАТО.

"Нет, мы не собираемся этого делать", - заявил президент США, уточнив, что поставляются пока только ракеты для Patriot.

Ранее Трамп уже говорил, что не планирует поставок ракет JASSM, способных преодолевать до 800 км. Такие ракеты потенциально могли бы достичь Москвы. Кроме того, президент США подчеркивал, что украинские силы не должны наносить удары по Москве, опровергнув ранее ходившие по СМИ публикации.

Напомним, он пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа.