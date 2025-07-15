Российский президент Владимир Путин проигнорирует ультиматум главы Белого дома Дональда Трампа и намерен продолжать войну и усиливать конфликт с США, пока Запад не согласится на его условия мира.

Об этом агентству Reuters сказали сразу три источника, близкие к Кремлю.

По их словам, Кремль готов воевать, рассчитывая на обрушение обороны ВСУ, а по мере продвижения своих войск может расширить свои территориальные требования. Путин считает российскую экономику достаточно сильной, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины, - сказал третий источник, добавив, что Москва может прекратить наступление после завоевания четырех областей Украины, если столкнется с жестким сопротивлением. - Но если сопротивление обрушится, то последует еще более масштабное завоевание Днепра, Сум и Харькова".

Как он отметил, условия Путина для мира включают юридическое обязательство НАТО не расширяться на Восток, нейтралитет Украины и ограничение ее вооруженных сил, защита русскоязычных граждан и признание за РФ захваченных территорий. При этом президент РФ готов обсудить гарантии безопасности для Украины с участием крупных держав.

"Путин считает, что никто, включая американцев, не занимался с ним серьезно деталями мирного урегулирования в Украине, поэтому он будет продолжать, пока не получит то, что хочет", - утверждает один из источников.

Как он добавил, Путин не считает, что удалось перевести позитивные переговоры со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом в дискуссию об основах мира, как он хотел.

Второй собеседник сказал, что Трамп имеет мало влияния на Путина, и предположил, что даже если Вашингтон введет пошлины на покупателей российской нефти, Москва найдет способ продавать ее на мировых рынках.

"Путин понимает, что Трамп - непредсказуемый человек, который может пойти на неприятные меры, но он маневрирует, чтобы не раздражать его слишком сильно", - сообщил источник.

Он также отметил, что в ближайшие месяцы вероятно обострение, и подчеркнул опасность напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами. По его прогнозу, война будет продолжаться.

Ранее мы приводили официальную реакцию Москвы на условия Трампа. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам президента США ввести пошлины.

А в российском МИДе сказали, что Москва и дальше будет достигать своих целей военным путем, если ее готовность договариваться не найдет отклика.