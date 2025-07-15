Москва и дальше будет достигать своих целей военным путем, если ее готовность договариваться не найдет отклика.

Так агентству ТАСС прокомментировал новые заявления президента США Дональда Трампа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"РФ не приемлет никакие попытки выставлять требования, тем более ультиматумы. Москва хочет, чтобы в Вашингтоне и в НАТО с предельной серьезностью относились к позиции России. Если готовность РФ договариваться не будет находить отклика, поставленные цели продолжат достигаться через СВО. Это позиция незыблемая", - заявил Рябков.

Также он выразил готовность вести переговоры.

"Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен", - сказал замминистра.

Еще один заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал условия Трампа странными, поскольку "никакого призыва к Киеву возобновить переговоры не было".

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что заявление из Вашингтона "весьма серьезное".

"Что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. И если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Я не хотел бы забегать вперёд, и давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - сказал спикер президента РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия равнодушна к "театральным" угрозам Трампа.

Напомним, Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на завершения войны, пригрозив введением пошлин. Что это значит, мы разбирали отдельно.