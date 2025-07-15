Вчерашние заявления президента США Дональда Трампа, которые оказались куда мягче в отношении РФ, чем ожидалось накануне, вызвали много скептических комментариев на Западе и в Украине и пренебрежительных - в России. Особенно по поводу 50-дневного срока, который Трамп отвел Владимиру Путину для остановки огня, после истечения которого Белый дом угрожает ввести против РФ 100%-ные вторичные санкции, если мира в Украине не будет.



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал это "театральным ультиматумом". А российский фондовый рынок вчера даже пошел в рост, когда стало понятно, что немедленных санкций не последует.



"50 дней от Трампа дают Путину стратегическое преимущество: время для укрепления позиций, давления на Европу и военного сближения с Китаем и КНДР. Под вопросом остаётся, наступил поворотный момент или это очередная отсрочка", - пишет The Washington Post.

Многие также обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что во время последнего разговора с Трампом, состоявшимся около 10 дней назад, Путин заявил о намерении в течение 60 дней осуществить большое наступление. И объявленная вчера пауза с санкциями на 50 дней логично вписывается в этот срок. То есть Трамп как бы дает возможность Путину провести запланированное наступление.

Это придало новое дыхание популярной версии о масштабном сговоре президентов США и России. Дескать, так было задумано изначально: Путин до конца лета захватит новые территории, после чего будет заключена мирная сделка об Украине.



Впрочем, даже если абстрагироваться от этой конспирологии, то вчерашние заявления Трампа действительно открывают для РФ возможности завершить войну на победной ноте.



Фактически Вашингтон дал Путину еще почти два месяца для наступления. Обещанные поставки оружия дойдут в Украину неизвестно когда и в какой номенклатуре. Даже если ВСУ быстро получат несколько обещанных батарей ПВО Patriot и дальнобойные (до 400 километров) ракеты с разрешением бить ими по территории России, это вряд ли сильно поменяет ситуацию на фронте, хотя и может нанести РФ ощутимые потери и улучшить защиту отдельных городов в Украине. Однако еще вопрос, в каком количестве будут поставлять оружие. Если верна информация немецких СМИ и речь идет о передаче ВСУ американского оружия из европейских арсеналов с последующим их пополнением за счет закупок в США, то объёмы эти будут небольшими.



При таких вводных Россия может до конца лета захватить новые территории, после чего выйти на сделку с США, получив какие-нибудь уступки от Вашингтона за согласие на мир. Причем, возможно, даже больше того, что Трамп был готов дать весной.

Однако это произойдет только в случае, если Москва за 50 дней добьется ошеломляющих успехов на фронте, позволяющих склонить Украину к принятию условий РФ (что пока не выглядит реалистичным), либо если Путин согласится пойти на перемирие по линии фронта и отказаться от тех своих требований, которые Украина считает полностью неприемлемыми: передача четырех регионов, сокращение ВСУ и прочее. Если же Кремль окажется к такому не готов, то ситуация будет совсем иной.



После вчерашних заявлений Трампа резкое ужесточение давления на РФ после истечения 50-дневного срока более чем вероятно. Президент США уже слишком втянулся в украинский вопрос, чтоб забыть о своем ультиматуме. Если только, конечно, его внимание полностью не переключится на другие резко обострившиеся проблемы, чего тоже нельзя исключать.

В меньшей степени угрозы будут касаться поставок оружия, по которым у Запада есть объективные ограничители в виде истощения запасов и временных ограничений для расширения производства.

Главная угроза для РФ по истечении 50-дневного срока – это введение вторичных санкций в виде 100%-ных пошлин против покупателей ключевых российских товаров. Хотя в России к ним распространено пренебрежительное отношение на тех основаниях, что все предыдущие санкции не дали особого эффекта, Трамп может побояться их вводить из-за роста цен на нефть, а Китай будет игнорировать ограничения, однако потенциально они для РФ очень опасны. Гораздо опаснее, чем все меры, которые вводили до того. Фактически США намерены применить мировое торговое эмбарго, то есть запрет на покупку, против основных экспортных товаров России - в первую очередь энергоносителей.

Это может привести к обвальному падению доходов Москвы от экспорта и иметь сокрушающие последствия для российской экономики. РФ окажется в положении Югославии времен Слободана Милошевича, когда с 1992 года против страны были введены международные санкции на уровне ООН, Ирака времен Саддама Хусейна после 1991 года или же ЮАР, когда под конец 1980-х годов к санкциям против нее присоединились США и другие западные страны и власти были вынуждены отказаться от политики апартеида.

Понятно, что устойчивость РФ значительно выше, чем у перечисленных стран. Также очевидно, что санкции попытаются обходить. Но падение экспорта будет существенным, что стратегически ослабит Россию, обострив все имеющиеся у нее внутренние и внешние проблемы.



В России и даже на Западе распространена уверенность в в том, что Трамп побоится вводить вторичные санкции из-за роста цен на нефть, который они могут вызвать. Риски для США действительно велики. Но Белый дом при наличии сильного желания его нынешнего хозяина они могут и не остановить. А что касается цен, то по крайней мере частично прекращение поставок нефти и газа из РФ могут заменить другие экспортеры за счет наращивания добычи. В первую очередь сами США, что принесет им колоссальную прибыль.



Не бояться обещанных Трампом вторичных санкций Москва может только при двух условиях. Первое: если как минимум Китай объявит, что США не имеют права ему указывать, у кого что покупать, и в случае введения против КНР 100%-ных американских пошлин в наказание за покупку российских товаров введет аналогичные тарифы против импорта из США и ограничит экспорт редкоземельных металлов. Тогда начнется новая мировая торговая война, в ходе которой, как и раньше, Вашингтон, вполне вероятно, будет вынужден отступить. При этом антиамериканский альянс Китая и России еще больше укрепится и таким образом Трамп потерпит крупнейшее геополитическое поражение.



Второе: если Путин хочет и готов использовать введение вторичных санкций как повод для резкой эскалации в отношениях с США вплоть до доведения ситуации до реальной угрозы ядерной войны в расчете на то, что Трамп не захочет подвергать Штаты и весь мир риску уничтожения ради Украины и в конце концов отступит. То есть произойдет Карибский кризис - 2, о возможности повторения которого в Москве в последние три года говорят постоянно. Хотя эта игра, очевидно, очень рискованная. Далеко не очевидно, что обе стороны успеют отойти от края пропасти благодаря договоренностям, как это случилось в 1962 году.



Если у Москвы нет железных гарантий, что Китай не откажется от закупки российских товаров даже под угрозой введения 100%-ных пошлин США, и если Кремль не готов угрожать Вашингтону войной, то введение вторичных санкций станет крайне тяжелым ударом по РФ. В такой ситуации завершение войны по линии фронта до конца лета, тем более если за это Трамп пойдет по некоторым вопросам на уступки РФ, будет для Путина совершенно победным сценарием.

Но, повторимся, все зависит от того, готов ли Китай решиться на жесткую торговую войну с США, продолжая покупать российские товары, а Кремль - к резкой эскалации в отношениях с Вашингтоном, если Штаты введут вторичные санкции.