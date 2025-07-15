Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Пекине с Си Цзиньпином. Китай пообещал России более глубокую поддержку на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Москвы, если та не завершит войну в Украине.

Об этом сообщается в официальных пресс-релизах о визите министра в Китай.

На встрече с российским министром Си заявил, что стороны должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах". При этом, по его словам, доверие между Китаем и Россией углубилось, страны "создают модель нового типа международных отношений".

МИД Китая отметил, что "решительно выступает против всех незаконных односторонних санкций" со стороны США, которые Трамп пригрозил ввести, если Владимир Путин не согласится на мир в Украине.

"В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем", — сказал представитель министерства.

А Лавров заверил, что Россия и ее торговые партнеры не опасаются пошлин, которыми грозил Трамп.

"50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы всё это проходили. Против нас и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено - справляемся. Я не сомневаюсь, что мы справимся. Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства", - сказал Лавров.

Напомним, Трамп вчера пригрозил через 50 дней ввести 100-процентные пошлины против торговых партнеров РФ, крупнейшим из которых является Китай.

Между тем Лавров уже дважды за последние дни встречался с министром иностранных дел Китая Ван И.