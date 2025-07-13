Глава российского МИД Сергей Лавров второй раз за эту неделю встречается с министром иностранных дел Китая Ван И.

Об этом сообщают СМИ и паблики РФ.

Накануне Лавров вёл переговоры с Ван И в Малайзии, где также встречался с главой Госдепа США Марко Рубио – который в свою очередь также имел встречу с Ван И.

После визита в КНДР Лавров прибыл в Пекин, где в ходе личной беседы обсудил с Ван И ситуацию вокруг Украины, отношения с США и вопрос Ирана.

По украинскому вопросу, как сообщает российский МИД, "обсуждались пути урегулирования на основе принципов Устава ООН".

В числе других тем – израильско-иранский конфликт и ситуация на Корейском полуострове.

МИД Китая также написал, что произошёл обмен мнениями по вопросам Украины, Корейского полуострова и Ирана.

Отметим, что завтра на встречу с министрами КНР и РФ в Пекин прибудет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Напомним, Москва передала в Вашингтон новые предложения относительно урегулирования конфликта с Украиной. После этого глава Белого дома Дональд Трамп обещал сделать заявление касательно России в понедельник.

Также мы сообщали, что СБУ обвинила двух китайцев в шпионаже на территории Украины, на что отреагировал МИД КНР.