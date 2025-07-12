Владимир Путин в закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом и чиновниками Ирана выразил поддержку ядерной сделке, в рамках которой Тегеран не сможет обогащать уран.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров.

По данным трех европейских и одного израильского чиновника, в России неофициально поощряют Иран согласиться на "нулевое обогащение".

Эта позиция также была донесена до израильского правительства: "Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам", - заявил высокопоставленный израильский собеседник.

При этом европейский источник заявил, что Путин несколько раз за последние недели лично призывал иранцев пойти на уступки, однако Тегеран отказался даже рассматривать такую возможность.

Россия дала понять, что в случае заключения сделки готова вывезти из Ирана весь высокообогащенный уран, а взамен предоставить топливо с уровнем обогащения 3,67% для АЭС и небольшие партии 20%-го урана для исследовательского реактора в Тегеране.

Ранее Трамп заявлял, что Иран не дал своего согласия на инспекции своей ядерной программы, а также не отказался от обогащения урана.

При этом он не исключает, что Вашингтон может потребовать у Ирана не только прекратить производство урана, но и передать все существующие запасы.