В среду СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которых обвиняют в попытке вывезти в КНР секретную документацию об украинском ракетном комплексе "Нептун".

По версии следствия, шпионами были 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, но он остался в Киеве, а также его отец, постоянно проживающий в КНР, но периодически наведывающийся в Украину. Как считает следствие, чтобы координировать агентурную работу своего сына.

СБУ заявила, что молодой мужчина пытался получить документы, завербовав украинца, имеющего отношение к разработкам. Но его разоблачили при передаче документов. Позже был задержан и его отец.

В ведомстве отметили, что их переписка в телефоне подтверждает шпионскую деятельность.

Китай отреагировал на аресты в Украине предполагаемых шпионов, сообщает журнал Newsweek. МИД Китая заявил, что продолжает проверять информацию об аресте в Украине двух своих граждан.

Представитель МИД Мао Нин на пресс-конференции заявила, что "законные права и интересы граждан Китая должны быть защищены" в отношении этих двух мужчин.

Весной Владимир Зеленский обвинил Китай в содействии в отправке своих граждан на войну на стороне РФ после пленения двух китайцев на Донбассе.

В связи с этим СМИ писали, что китайские граждане на протяжении всей войны в Украине участвуют в боях на стороне и ВСУ, и армии РФ.