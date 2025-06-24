Бывший украинский дипломат, которого должны были выдворить из Венгрии по обвинениям в шпионаже, хочет уехать в Россию.

Об этом сообщает издание Telex.

Причина такого решения, по словам адвоката экс-дипломата, в том, что у него российское гражданство.

В заявлении на получение вида на жительство, поданном в ноябре прошлого года, экс-дипломат указывал только Украину как страну своего происхождения. Но, по его словам, лишь потому, что в анкете не было возможности указать второе гражданство.

По словам адвоката, несмотря на то, что судья считал пребывание экс-дипломата в Венгрии угрозой национальной безопасности, он все же отменил решение о его депортации.

Защитник также рассказал, что, по мнению суда, украинцу нужно было с самого начала разрешить добровольно уехать в Россию.

Напомним, что вечером 9 мая в центре Будапешта задержали бывшего украинского дипломата и обвинили его в шпионаже в пользу Украины.

По информации украинских СМИ, речь идет о бывшем первом секретаре посольства Украины в Венгрии Сергее Александрове.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что активность украинской шпионской деятельности в его стране значительно возросла.

О том, почему резко обострились отношения Украины и Венгрии, мы писали в отдельном материале.