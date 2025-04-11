Китайские граждане на протяжении всей войны в Украине участвуют в боях на стороне и ВСУ, и армии РФ, публикуя видео о своих военных буднях в соцсетях.

Об этом сообщает The Economist.

"Те, кто сражается за Россию, говорят, что отправляются на поиски острых ощущений и денег. Некоторыми также движет национализм", - пишет издание и приводит несколько историй китайцев, присоединившихся к войскам РФ.

Так, 23-летний житель провинции Ганьсу рассказал независимому изданию Initium, что прилетел в Москву в 2023 году для участия в войне, потому за это обещали высокую зарплату. На родине он был пожарным, зарабатывая 400 долларов в месяц, а за вербовку в армию РФ ему обещали в пять раз больше. Другой боец, называющий себя в китайской соцсети Douyin Red Macaron, признался, что хотел попасть на войну, так как вдохновился ура-патриотическими китайскими фильмами. Он пошел воевать за РФ, потому что было легко получить ее визу. Чжао Жуй, 38-летний житель Чунцина, просто хотел сражаться с "любыми японцами, которые помогали Украине". Он погиб от удара дрона в 2023 году.

Некоторые добровольцы также воюют на стороне Украины. Пэн Чэньлян из провинции Юньнань был в 2023 году задержан в Китае на семь месяцев после публикации в X антироссийских и проукраинских сообщений. В 2024 году он присоединился к Иностранному легиону ВСУ, а вскоре был убит.

Напомним, Владимир Зеленский фактически обвинил Китай в содействии в отправке своих граждан на войну на стороне РФ после пленения двух китайцев на Донбассе. КНР это отрицает.

Сами китайцы, взятые в плен, говорят, что отправились на войну добровольно, чтобы заработать денег, а не по приказу китайских властей.

Почему в Украине поднимают тему китайцев на войне, мы анализировали в отдельном материале.