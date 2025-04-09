Пекин не направлял своих военнослужащих для участия в войне в Украине. Более того: власти страны требуют от своих граждан избегать вовлечения в боевые действия.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Украинский журналист спросил у спикера ведомства, воюют ли китайцы в Украине.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", - ответил Линь Цзянь.

Также он сообщил, что официальный Пекин проверяет утверждения украинских властей о том, что в на стороне РФ воюют граждане КНР.

"Китай проверяет информацию со стороны Си Цзиньпиня", - сказал дипломат.

Таким образом, Пекин не отрицает возможное участие своих граждан в войне на стороне РФ, но заявляет, что не отправлял их туда целенаправленно.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что в ходе боев в Тарасовке и Белогоровке Донецкой области ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России. Он поручил главе МИД Андрею Сибиге связаться с Пекином и обсудить эту ситуацию.

Мы анализировали, что означает заявление Киева о пленении китайцев в Украине и как это может повлиять на ход войны.