Китай заявил, что ему неизвестно о 155 китайцах, которые, по словам президента Владимира Зеленского, воюют на стороне РФ против Украины.

Представитель китайского МИДа Линь Цзянь на пресс-конференции в Пекине.

Он заявил журналисту на соответствующий вопрос, что ему "нечем поделиться".

"Позвольте подчеркнуть, что позиция Китая относительно украинского кризиса объективна и справедлива. Мы стремимся способствовать прекращению огня и мирным переговорам. Это очень понятно международному сообществу", - добавил Цзянь.

Также Китай осудил Зеленского и назвал "безответственным" заявление об участии китайцев в боях на фронте, передает Bloomberg.

"Мы рекомендуем заинтересованным сторонам иметь правильное и четкое представление о роли Китая и не делать безответственных заявлений", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Также Россия отрицает, что привлекает военных Китая к войне против Украины.

"Это не так. Китай занимает взвешенную позицию, Китай - это наш стратегический партнер, друг, товарищ, и Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав", - заявляет спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в армии РФ.

Ранее китайский МИД заявил, что официальный Пекин не имеет отношения к добровольцам, которые вербуются в армию РФ. Взятый в плен китаец также рассказал, что пошел воевать да РФ добровольно, а не по приказу властей.