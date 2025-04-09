В вооружённом конфликте с Украиной на стороне россиян воюют по меньшей мере 155 граждан Китайской Народной Республики.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе краткого интервью прессе.

По его словам, "китайский вопрос" в российско-украинской войне уже достаточно серьёзный. При этом, согласно разведоваетльным данным Вооружённых сил, китайских граждан в рядах армии РФ намного больше, просто только по 155-ти из них есть паспортные данные, откуда они, их китайские документы и прочие сведения.

На фоне происходящего Зеленский дал понять, что китайские власти в курсе идущей вербовки.

"Понятна схема, как они их вербуют. Одна из схем – через соцсети, в частности "Тик-Ток" и другие китайские социальные сети, где русские распространяют рекламные ролики. Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не секретная вербовка – это важно <...>. Этих двух взяли на Донецком направлении. Мы считаем, что другие на востоке Украины, но по факту нужно смотреть", – сказал он.

Ранее китайский МИД заявил, что официальный Пекин не имеет отношения к добровольцам, которые вербуются в армию РФ.

Напомним, китаец, взятый в плен ВСУ также рассказал, что пошёл воевать за РФ добровольно, а не по приказу властей своей страны.

Война в Украине продолжается 1141-й день. Последние новости с главными событиями 9 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о взятии Гуево в Курской области. Киев этого не подтверждает. По данным Deep State, россияне продвинулись к центру приграничного села и приближаются к нему с двух сторон, пытаясь отрезать часть украинских сил в северо-восточной части Гуево. На Донбассе неприятель за сутки продвинулся в городе Часов Яр и в населённом пункте Новолюбовка на Лиманском направлении.

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