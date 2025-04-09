Гражданин Китая, взятый в плен на Донбассе украинскими военными, на допросе рассказал, что пошел воевать за РФ добровольно, а не по приказу китайских властей.

Об этом заявляет пресс-центр оперативно-тактической группы ВСУ "Луганск".

Китаец сообщил, что заплатил посреднику за вступление в российскую армию 300 тысяч рублей.

Изначально он ехал в Россию как простой турист. Однако за участие в боевых действиях ему пообещали российское гражданство.

Военную подготовку мужчина проходил в Луганской области вместе с другими китайцами, общаясь без переводчика, а с помощью жестов и приложения в телефоне. По его словам, у некоторых других китайцев, вступивших в ряды российской армии, были проблемы с законом в КНР.

Из-за незнания языка пленный не мог нормально ориентироваться во время боя, а его группа понесла потери и решила сдаться.

Также опубликовано фото паспорта одного из китайцев, взятого в плен на Донбассе.

Подлинность документа подтвердила научная сотрудница Пекинского университета Нонна Кобидзе-Чень, которая замужем за китайцем. Тот заявил, что паспорт был выдан в провинции Хэйлунцзян, откуда родом он сам.

Кобидзе-Чень также сказала, что говор китайца на видео указывает на его происхождение из северной части КНР. По ее мнению, задержанные являются добровольцами, а не действующими военными КНР.

В ВСУ отметили, что уже и раньше китайцы ездили на войну в Украину ради денег, причем многим было неважно, на чьей стороне воевать: например, один из граждан КНР хотел вступить в ВСУ, но его запрос отклонило Минобороны Украины.

Со слов Кобидзе-Чень, только под Курахово за РФ воевали 8 китайцев.

Напомним, на днях в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в армии РФ.

При этом в Пекине заявили, что не направляли своих военнослужащих для участия в войне в Украине.