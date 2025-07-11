Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить боевые действия на территории палестинского анклава ещё весной прошлого года, но не стал этого делать, чтобы пролонгировать своё пребывание у власти.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на десятки документов и интервью с более чем 100 источниками.

Так, весной 2024 года Нетаньяху был готов остановить войну в Газе и приступить к переговорам о перемирии – однако отказался от этого под давлением своих ультраправых союзников.

Согласно расследованию, решение Нетаньяху сохранить коалицию и власть стоило ему отказа от соглашения, которое могло спасти тысячи жизней, вернуть заложников и проложить путь к исторической сделке Израиля с Саудовской Аравией.

При этом журналисты подчёркивают, что именно личные политические интересы премьера повлияли на продолжение самой длительной войны в истории израильского государства.

Напомним, по данным Axios, Нетаньяху хочет согласовать с Трампом дальнейшие удары Израиля по Ирану.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что посредством войны с Ираном Нетаньяху хочет "остаться у власти навсегда".