Нетаньяху препятствовал переговорам в Газе, чтобы остаться в кресле премьера Израиля - NYT
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить боевые действия на территории палестинского анклава ещё весной прошлого года, но не стал этого делать, чтобы пролонгировать своё пребывание у власти.
Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на десятки документов и интервью с более чем 100 источниками.
Так, весной 2024 года Нетаньяху был готов остановить войну в Газе и приступить к переговорам о перемирии – однако отказался от этого под давлением своих ультраправых союзников.
Согласно расследованию, решение Нетаньяху сохранить коалицию и власть стоило ему отказа от соглашения, которое могло спасти тысячи жизней, вернуть заложников и проложить путь к исторической сделке Израиля с Саудовской Аравией.
При этом журналисты подчёркивают, что именно личные политические интересы премьера повлияли на продолжение самой длительной войны в истории израильского государства.
Напомним, по данным Axios, Нетаньяху хочет согласовать с Трампом дальнейшие удары Израиля по Ирану.
Ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что посредством войны с Ираном Нетаньяху хочет "остаться у власти навсегда".