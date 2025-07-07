Израиль готовится к возможному возобновлению ударов по Ирану в случае, если Тегеран предпримет шаги по возобновлению своей ядерной программы.

Об этом сообщает американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на свои источники.

При этом в Иерусалиме считают, что президент США Дональд Трамп может дать согласие на такую операцию.

Ожидается, что тема иранского ядерного досье станет ключевой во время ужина Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который пройдёт в понедельник вечером в Белом доме.

По информации израильских чиновников, Нетаньяху рассчитывает согласовать с Трампом будущие переговоры между США и Ираном, а также возможные условия, при которых Израиль сочтёт оправданным нанесение новых ударов по исламской республике.

Советник Нетаньяху Рон Дермер, как сообщают источники, заявил в закрытых интервью, что после недавнего визита в Вашингтон у него сложилось впечатление: "администрация Трампа готова поддержать новые удары по Ирану при определённых условиях".

Среди возможных сценариев — попытка Тегерана вывезти высокообогащённый уран с ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также любые шаги по возобновлению ядерной программы.

Ранее начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что последует новая фаза конфликта между Израилем и Ираном.

Напомним, Трамп считает, что Иран не отказался от обогащения урана и скрыл свою ядерную программу.