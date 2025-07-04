Между Турцией и Израилем нарастают напряженные отношения, которые грозят перерасти в открытую конфронтацию. 12-дневная война Израиля с Ираном изменила баланс сил на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на мнение эксперта Института Брукингса Аслы Айдынташбаша.

По его оценке, после недавней войны Израиль стал еще более уверенным в себе и действует как региональный гегемон, что вызывает тревогу в Анкаре.

Глава МИД Турции Хакан Фидан недавно заявил: "Нет проблемы палестинцев, ливанцев, сирийцев, йеменцев или иранцев — есть проблема Израиля".

В Турции же все громче звучат обвинения в адрес Израиля в попытках окружить и дестабилизировать Турцию. Это уже не только риторика маргиналов, а точка зрения, разделяемая частью госаппарата и СМИ.

При этом в Израиле усиливаются опасения по поводу турецкого влияния. Некоторые представители силового блока считают, что Турция в долгосрочной перспективе представляет большую угрозу, чем Иран. На этом фоне Израиль активизировал связи с курдами в Сирии, которых Турция считает врагами.

Предполагается, что наиболее вероятной ареной прямого столкновения может стать Сирия. После падения режима Асада в 2024 году Анкара и Тель-Авив стремятся закрепить там влияние.

В то же время Турция уже контролирует значительную часть северной Сирии, а Израиль — наносит удары и поддерживает курдскую и друзскую автономии. В апреле израильские ВВС разбомбили объект, предназначавшийся для турецкой базы.

Дипломатические контакты между сторонами фактически заморожены. И в FT уверены, что Вашингтону предстоит непростая задача: сбалансировать отношения с двумя союзниками, чье соперничество может привести к новому кризису на Ближнем Востоке.

Напомним, в начале мая между правительственными силами Сирии и отрядами друзов начались столкновения, которые могли перерасти в серьезный конфликт.

Ранее о разворачивающемся противостоянии Турции с Израилем на территории Сирии мы писали в отдельном материале.