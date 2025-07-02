Израиль согласился на 60-дневное перемирие в секторе Газа.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Отмечается, что теперь окончательное предложение передадут Катар и Египет, которые "усердно работают ради мира".

При этом президент США выразил надежду, что ХАМАС примет соглашение, потому что "лучше оно не станет - будет только хуже".

Напомним, накануне Трамп заявил, что намерен "очень жёстко" требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершения боевых действий в Газе.

Перед этим Трамп и Нетаньяху согласовали план достижения мира в секторе Газа. Условия сделки мы описывали в отдельном материале. В частности, в соглашении говорилось о том, что анклавом будут управлять четыре арабских страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а руководство террористической группировки ХАМАС должны выгнать и освободить всех заложников.

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