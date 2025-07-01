"Он также хочет мира". Трамп намерен очень жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен "очень жёстко" требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершения боевых действий на территории палестинского анклава.
Заявление об этом прозвучало в ходе интервью американского лидера местному информационному каналу Fox News.
"Нетаньяху также хочет положить конец войне в Газе. Верю, что на следующей неделе будет достигнута сделка", – добавил президент США.
Ранее Трамп и Нетаньяху согласовали план достижения мира в секторе Газа, основные положения которого изложены ниже.
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Боевые действия должны полностью прекратиться
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Анклавом будут управлять четыре арабские страны, включая ОАЭ и Египет
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Главари ХАМАС должны быть изгнаны, а израильские заложники освобождены
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Несколько государств открыть приём палестинцев, желающих эмигрировать
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США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, президент США требует от Израиля прекратить суд над Нетаньяху, угрожая прекращением военной помощи.