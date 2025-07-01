Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен "очень жёстко" требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершения боевых действий на территории палестинского анклава.

Заявление об этом прозвучало в ходе интервью американского лидера местному информационному каналу Fox News.

"Нетаньяху также хочет положить конец войне в Газе. Верю, что на следующей неделе будет достигнута сделка", – добавил президент США.

Ранее Трамп и Нетаньяху согласовали план достижения мира в секторе Газа, основные положения которого изложены ниже.

Боевые действия должны полностью прекратиться

Анклавом будут управлять четыре арабские страны, включая ОАЭ и Египет

Главари ХАМАС должны быть изгнаны, а израильские заложники освобождены

Несколько государств открыть приём палестинцев, желающих эмигрировать

США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, президент США требует от Израиля прекратить суд над Нетаньяху, угрожая прекращением военной помощи.