Президент США Дональд Трамп требует от израильских судов прекратить судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху, угрожая приостановкой военной помощи.

Об этом сообщает Axios.

В настоящее время Нетаньяху судят по трем отдельным делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Трамп написал два поста в поддержку премьера Израиля после решения израильских судей отклонить просьбу Нетаньяху об отсрочке слушания на две недели из-за вопросов внешней политики и национальной безопасности.

"Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху. Он - герой войны и премьер-министр, который проделал потрясающую работу, работая с Соединенными Штатами, чтобы добиться Большого Успеха в избавлении от опасной ядерной угрозы в Иране. Он ведет переговоры о соглашении с ХАМАС, которое будет включать возвращение заложников. Как можно заставить его сидеть в зале суда целый день, ни из-за чего. Соединенные Штаты Америки тратят миллиарды долларов в год, гораздо больше, чем любая другая страна, на защиту и поддержку Израиля. Мы не собираемся этого терпеть", - написал Трамп.

"Это необычное заявление было широко истолковано как попытка задействовать военную помощь США для давления на Израиль с целью отмены судебного процесса", - отмечает Axios, называя это "беспрецедентным вмешательством", которое увязывает "безопасность 10 миллионов израильтян с уголовным преследованием одного человека".

В ответ Нетаньяху опубликовал пост с благодарностью Трампу и подписью: "Вместе мы сделаем Ближний Восток снова великим!".

Ранее СМИ писали, что всего за несколько дней США израсходовали пятую часть запаса противоракет THAAD, защищая Израиль.

Напомним, Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в секторе Газа.