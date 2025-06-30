Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что ход переговоров о мире зависит от США и Украины.

Об этом Келлог написал в соцсети X.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров – оруэлловские. Российские заявления о том, что это США и Украина тормозят мирные переговоры, не обоснованы. Президент Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в прекращении войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для прекращения войны. Россия не может продолжать тянуть время, пока она бомбит гражданские объекты в Украине", – заявил спецпредставитель президента США.

Напомним, Песков сказал, что динамика переговорного процесса по Украине "во многом зависит от позиции Киева и эффективности посредничества Вашингтона". Позже спикер Кремля сказал, что "в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий, эти условия Путин озвучил год назад".

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кремль "снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны", а заявления Пескова - это "очередная манипуляция".

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина после завершения обменов пленными и обсуждения других гуманитарных вопросов снова будет призывать РФ организовать встречу президента Владимира Зеленского и Путина.

Мы разбирались в отдельном материале, хотят ли украинские власти и Кремль завершения войны.