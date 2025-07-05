Израиль утаил данные о том, что во время 12-дневной войны с Ираном ракеты Тегерана поразили пять его военных объектов, включая крупную авиабазу.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

Судя по кадрам со спутника, шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу.

Издание пишет, что всего во время короткой войны Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля, а ПВО Израиля и США перехватили около 84% ракет. Причем доля пропущенных системой ПВО ракет неуклонно росла в течение первых восьми дней войны.

Как сказано в материале, несмотря на значительный ущерб жилым домам, погибло всего 28 израильтян, что свидетельствует о хорошей работе системы оповещения и дисциплинированного использования бомбоубежищ.

В ЦАХАЛ не стали комментировать данные о попаданиях по военным базам, но заявили, что "все подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции".

Напомним, в Иране признали серьезный ущерб своим ядерным объектам после ударов Израиля и Соединенных Штатов.

Также ранее СМИ писали, что у Израиля заканчиваются ракеты к системе ПВО "Хец", которые разрабатываются и производятся совместно с США.