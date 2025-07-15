Президент США Дональд Трамп спрашивал Владимира Зеленского, сможет ли Украина ударить по Москве и Санкт-Петербургу, если США предоставят ей дальнобойное оружие.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Владимир, можете ли вы ударить по Москве?.. Можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу?" — спросил у президента Украины Трамп во время телефонного разговора 4 июля, который Зеленский назвал "лучшим за все это время".

"Конечно. Сможем, если вы дадите нам оружие", - ответил Зеленский.

При этом остается неясным, поставит ли Вашингтон такое оружие, отмечает FT.

По словам источников газеты, Трамп дал понять Киеву, что поддерживает эту идею, описывая стратегию как направленную на то, чтобы "заставить их [россиян] почувствовать боль" и принудить Кремль сесть за стол переговоров. Западный чиновник также рассказал изданию, что и в Европе, и в США растет желание поставлять Украине дальнобойное оружие, способное "принести войну москвичам".

На прошлой неделе в Риме американская сторона уже поделилась с украинским президентом списком дальнобойного оружия для потенциальных поставок Киеву, которое могут передать через третьи страны.

Украина запросила ракеты "Томагавк", бьющие на 1600 км, но администрация Трампа, как раньше администрация Байдена, "была обеспокоена несдержанностью Украины". Также обсуждали передачу ATACMS, которые не способны достичь Москвы или Санкт-Петербурга.

Тем временем в Кремле сомневаются, что Трамп всерьез рассматривал возможность передачи Украине "Томагавков", чтобы нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу.

"Такая риторика не только сейчас появилась. Как правило, это все оказывается фейками чаще всего. Иногда бывают серьезные какие-то сливы, в том числе в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

После этого Белый дом, и правда, опроверг, что Трамп в разговоре с Зеленским фактически призывал к ударам по Москве и Петербургу, как следует из публикации Financial Times.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп рассматривал возможность отправки "Томагавков" Украине, но пока отказался от этой идеи.

Между тем избиратели Трампа недовольны тем, что он стал поддерживать Украину и решил отправить ей военную помощь.