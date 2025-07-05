Президент Украины Владимир Зеленский считает свой вчерашний разговор с американским лидером Дональдом Трампом "лучшим за всё время".

Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.

"Наверное, это был самый лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать. Именно "Пэтриоты" – ключ для защиты от баллистики", – отмечает Зеленский.

Напомним, Трамп назвал разговор с Зеленским "стратегически важным", но прямо не заявил, что разблокирует поставки ракет и систем ПВО, которые США приостановили.

Война в Украине продолжается 1228-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 5 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги пятницы. В ночь на 4 июля россияне нанесли массированный удар по Киеву, что стал одним из самых масштабных за все годы войны. Вследствие удара ракет и беспилотников больше всего пострадал Соломенский район столицы. Также 4 июля неприятель прорвал границу на новом участке в Харьковской области и захватил село Меловое под Ольховаткой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.