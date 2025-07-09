У Украины увеличился торговый дефицит, а импорт из Китая вырос практически на треть.

Такие данные приводит Государственная таможенная служба.

Если в январе-июне 2024 года импорт превышал экспорт в 1,7 раз, то в 2025-м — в 1,9 раз.

Общий объем украинского импорта в первом полугодии 2025 года увеличился сразу на 15,4% — до $38,3 млрд, а экспорт подрос лишь на 2,6% — до $20 млрд.

Больше всего Украина увеличила закупку товаров из Китая: сразу на 28,1% — с $6,4 млрд до $8,2 млрд. Причем КНР держит пальму первенства в структуре импорта, являясь крупнейшим поставщиком товаров в Украину. За год доля китайского импорта в общем объеме выросла с 19,3% до 21,4%.

На втором месте по объемам импорта находится Германия ($3,2 млрд), в абсолютных значениях он уступает китайскому в 2,6 раза.

Отметим, что Китай является главным поставщиком основного оружия нынешней войны - дронов, а также комплектующих к ним, из которых их собирают в Украине.

Страны, куда больше всего Украина экспортировала свои товары, - это Польша (на сумму $2,4 млрд), Турция ($1,7 млрд) и Италия ($1,2 млрд).

Недавно эксперт говорил, что если Китай введет ограничения на поставку комплектующих, производство дронов закроется в Украине и ЕС.