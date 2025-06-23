За 20 дней июня в Украину было импортировано 347,6 миллионов кубометров газа.

Об этом сообщает Оператор газотранспортной системы Украины.

По информации регулятора, более 2/3 указанного объема поступило из Венгрии и Словакии, остальная часть - из Польши.

"На рынке Венгрии и Словакии основной источник газа - это российские поставки по "Турецкому потоку". Поставки в Украину из этих двух стран с начала июня составили 245 миллионов кубов. То есть Украина импортирует российский газ через посредников. Естественно, с их наценкой", - сказал источник "Страны" в энергетической отрасли.

Как ранее писала "Страна", закупки "Нафтогаза" на рынках указанных стран стали наряду с войной в Иране одним из факторов, взвинтивших цену на европейском рынке.

При этом Украина постоянно призывает европейских партнеров отказаться от закупок российских энергоресурсов.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в этом году Украина будет импортировать "значительно больше газа".

Напомним, что цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.