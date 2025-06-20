В этом году Украина будет импортировать "значительно больше газа". Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Верховной Раде.

По его словам, Украина уже законтрактовала половину из минимально необходимого к зиме объема газа, а именно 2,9 млрд куб. м из 4,6.

Министр говорит, что из-за российских обстрелов ситуация в настоящее время складывается "сложная", однако заверяет, что газа этой зимой хватит, "несмотря на медийную дезинформационную кампанию".

"Из-за ударов по добыче газа, по хранилищам ситуация очень сложная, действительно сложная... Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа... Газом мы будем обязательно обеспечены в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона", - заявил Галущенко.

При этом он отметил, что газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

Напомним, что цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.

Подробнее о ситуации на газовом рынке мы писали в отдельном материале.