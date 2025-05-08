Часть Украины может остаться без газа следующем зимой из-за российских обстрелов газодобывающей промышленности.

Об этом заявил член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу".

По его данным, на следующую зиму сейчас прогнозируется дефицит газа до 5 млрд кубических метров. Добыча в Украине из-за обстрелов инфраструктуры упала больше, чем наполовину, а закупить его в Европе будет дорого.

"Восстановление газодобывающей инфраструктуры вопрос важный, но нужно уже сейчас думать, каким образом ее потом защитить. Россияне избегают любых предложений США о приостановлении войны. Если россияне будут в течение этого года до осени целиться по нашей газовой инфраструктуре, то даже наличие газа в газохранилищах не гарантирует нам то, что все регионы будут с газом. А всю газовую инфраструктуру невозможно защитить бетонными сооружениями. Поэтому для Украины важно полноценное завершение войны и полноценный мир", - заявил депутат.

Ранее западные СМИ писали, что Украине к следующей зиме может потребоваться импорт газа на несколько миллиардов долларов, поскольку запасы голубого топлива достигли рекордно низкого уровня.

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.