Цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года.

Об этом свидетельствуют данные американского поставщика энергетических услуг ExPro.

Цены с начала мая выросли в 1,6 раза и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 000 гривен за тысячу кубометров. При этом торги проводились в диапазоне 31,7-31,9 тысяч гривен.

Среди причин подорожания ExPro называет рост цен газа на европейских хабах на фоне геополитических рисков, прежде всего войны Израиля и Ирана, а также стабильно высокий спрос на газ в Украине, которая заполняет пустые хранилища к следующей зиме.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что трейдеры пытаются максимально заработать на Украине, зная, что ей нужно закупить много газа в короткие сроки. Он также отметил, что и сама Европа сейчас на пике закачки газа в свои хранилища, в то время как Норвегия ремонтирует свою газовую инфраструктуру.

Источник "Страны" на газовом рынке считает, что стремительный рост цен во многом спровоцировала НАК "Нафтогаз".

"Они сначала объявили об огромной потребности на следующую зиму и только потом начали что-то контрактовать. То есть весь европейский рынок уже был в курсе проблемы и не упускает возможности заработать. Частная коммерческая компания сделала бы наоборот. Но главное не в этом. НАК сейчас ажиотажно скупает в центральной Европе любые партии газа, буквально сметает с рынка все! Но в центральной Европе и близко нет необходимых "Нафтогазу" объемов. Газ нужно закупать на морских терминалах LNG. Действия НАК лишь разгоняют цену в Европе и не обеспечивают ему достаточно ресурса. Они лишь поднимают цены на каждую следующую мелкую партию", - сказал источник.

На днях Иран остановил добычу газа на крупнейшем в мире месторождении.

Подробнее о ситуации на газовом рынке мы писали в отдельном материале.