Президент США Дональд Трамп вряд ли введет 100-процентные пошлины на товары торговых партнеров России, как пригрозил вчера.

Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"Масштабы взаимной торговли Китая с Россией — почти 250 миллиардов долларов в год, включая огромный импорт нефти — означают, что выполнение этой угрозы приведет Трампа к конфронтации с Пекином. Аналитики считают маловероятным, что Трамп рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины, судьба которой, по его словам, не имеет жизненно важного значения для Соединенных Штатов", - пишет издание.

В прошлом году США импортировали российских товаров на сумму всего около 3 миллиардов долларов, включая жизненно важные товары: удобрения, железо, сталь и уран. И неясно, намерен ли Трамп ограничить эту торговлю. США же экспортировали в Россию товаров всего на 500 миллионов долларов.

Многие близкие союзники США, включая Японию и ЕС, ведут значительный бизнес с Россией. Резкое сокращение экспорта российских энергоносителей приведет к росту мировых цен на нефть, что ударит по американским потребителям, потрясет рынки и подстегнет общую инфляцию.

Напомним, вчера Трамп отложил введение пошлин против РФ и ее торговых партнеров на 50 дней, поставив условие, чтобы за это время Киев и Москва заключили мирное соглашение.

Тем временем Китай пообещал России более глубокую поддержку на фоне ультиматума Трампа.