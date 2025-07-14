Евросоюз подготовил для США ответные пошлины на €72 млрд
Европейский экономический блок располагает планом встречных ограничений против Соединённых Штатов, под которые подпадут товары общей стоимостью в 72 миллиардов евро.
Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, передаёт французский новостной сайт France 24.
"Сегодня Еврокомиссия представит странам-членам предложение о втором списке импортируемых из США товаров, стоимость которых составляет около 72 млрд евро. Теперь у них будет возможность обсудить его. На этом наш инструментарий не исчерпывается, все инструменты остаются на столе", – сказал Шефчович.
При этом, по словам еврокомиссара, Брюссель по прежнему открыт для поиска консенсуса с Вашингтоном.
"Наши трансатлантические отношения заслуживают решения путём переговоров", – добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС сможет избежать пошлин, если европейские компании и страны "решат строить или производить продукцию" на терриории Америки.
Ранее в Politico писали, что Евросоюз готов к ответным действиям на пошлины США.
Также "Страна" разбиралась, почему Трамп давит на ЕС торговыми пошлинами и как это скажется на Украине.