В прошлом месяце Соединённые Штаты впервые с 2017 года получили положительный баланс государственного бюджета благодаря тарифам на доступ ко внутреннему рынку, введённым президентом Дональдом Трампом.

Об этом говорят данные американского Министерства финансов, которые цитирует американский телеканал новостей бизнеса CNBC.

Так, поступления в бюджет США превысили расходы на 27 миллиардов долларов - при том, что ещё в мае его дефицит составлял 316 миллиардов.

Причиной роста поступлений стали введенные Трампом пошлины - сборы по ним выросли на 301% по сравнению с июнем 2024 года и составили те самые $27 млрд.

Всего с начала года пошлин собрано на $113 млрд - на 86% больше, чем годом ранее. Это результат введения 10-процентных тарифов на импорт в апреле, а также дополнительных "зеркальных" пошлин относительно ряда стран.

Полный список новых импортных пошлин, объявленных администрацией Трампа на этой неделе охватывает более двух десятков стран и варьируется от 20% до 50%. Это часть новой экономической политики Белого дома, направленной на выравнивание торгового баланса США и стимулирование внутреннего производства.

Далее следует перечень стран и размер введённых пошлин:

ЕС — 30%;

Южная Африка — 30%;

Южная Корея — 25%;

Бангладеш — 35%;

Казахстан — 25%;

Филиппины — 20%;

Камбоджа — 36%;

Индонезия — 32%;

Мьянма — 40%;

Шри-Ланка — 30%;

Малайзия — 25%;

Таиланд — 36%;

Молдова — 25%;

Канада — 35%;

Мексика — 30%;

Босния — 30%;

Алжир — 30%;

Тунис — 25%;

Бруней — 25%;

Сербия — 35%;

Япония — 25%;

Бразилия — 50%;

Ливия — 30%;

Лаос — 40%;

Ирак — 30%.

По заявлениям Белого дома, эти меры носят "взаимный характер" и призваны компенсировать то, что США считают несправедливым доступом к своему внутреннему рынку.

В то же время противники повышения пошлин на импорт считают, что такие действия могут спровоцировать ответные меры со стороны других стран и усилить давление на глобальные цепочки поставок.

Напомним, с 1 августа Трамп вводит 30-% пошлины против Евросоюза и Мексики.

Ранее США ввели пошлины против Канады на уровне 35%.