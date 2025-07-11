После того, как Белый дом ввёл экономические ограничения на бразильский экспорт, местные жители сожгли чучело президента США Дональда Трампа и американский флаг.

Об этом сообщает международное агентство информации и новостей Associated Press, публикуя видео из местных телеграм-каналов.

Акция была проведена в знак протеста относительно новых 50% пошлин, принятых с подачи американского лидера.

Ранее пошлины США раскритиковал президент Луис да Силва и пообещал ответные меры.

"Если он (Трамп - Ред.) будет продолжать играться с пошлинами, это приведёт к бесконечной эскалации – пошлины достигнут миллионов и миллионов процентов. Бразилия не принимает вмешательства во внутренние дела. Он (Трамп - Ред.) имеет право принимать решения в интересах своей страны, но на основе правды. Если кто-то ввёл его в заблуждение, сказав, что США имеют торговый дефицит с Бразилией, – это ложь. Потому что на самом деле США имеют торговый профицит в отношениях с Бразилией", – сказал да Силва.

Напомним, Трамп также ввёл пошлины против Канады на уровне 35%.