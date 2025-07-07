Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин для импорта из Японии и Южной Кореи. В случае ответных мер Вашингтон намерен увеличить тарифные ставки.

Письма к руководству двух стран с уведомлением о пошлинах опубликовал Белый дом.

Единую 25%-ная пошлина на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на рынок США, начнет действовать с 1 августа.

"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25%-ную пошлину на любые поступающие товары", – говорится в письмах.

В письмах указано, что пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары на территории США.

Между тем во время интервью, записанного, судя по всему, накануне рассылки писем, Трамп затруднился вспомнить имя премьер-министра Японии Сигэру Исиба и назвал его "мистер Япония".

"Я собираюсь отправить письма. Это конец торгового соглашения. Я мог бы отправить одно из них в Японию. Уважаемый мистер Япония, вот в чем дело. Вы будете платить пошлину за свои автомобили в размере 25%. Вы знаете, мы не отправляем Японии никаких автомобилей. Следовательно, они не отнимут наши машины. Мы ввозим миллионы и миллионы их автомобилей в США. Это несправедливо", - сказал Трамп.

Ранее США пригрозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.

Также сообщалось, что Вашингтон готовится объявить о возобновлении тарифов после окончания 90-дневного моратория, который вступит в силу 9 июля.