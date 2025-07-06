США готовятся объявить о возобновлении тарифов после окончания 90-дневного моратория, который вступит в силу 9 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в понедельник американский президент Дональд Трамп подпишет и отправит письма примерно 12 странам с уведомлением о новых тарифах на их экспорт в США, однако конкретные страны он не назвал.

При этом отмечается, что реализация плана идет не без сложностей. Несмотря на объявленное соглашение с Вьетнамом на прошлой неделе, Министерство иностранных дел Вьетнама заявило, что детали сделки все еще прорабатываются.

В то же время Индия угрожает ввести ответные тарифы на американские товары из-за высоких пошлин США на автомобили и комплектующие.

Издание также публикует 10 крупнейших источников импорта в США. Пять из них находятся в Азии, три в Европе.

Уточняется, что возвращение тарифов может привести к росту расходов американских компаний-импортеров и вызвать ответные меры со стороны других стран, включая Европейский союз.

Напомним, США пригрозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.

Также стало известно, что США начнут рассылать странам письма о новых односторонних тарифах с 1 августа. К 9 июля все страны получат такие сообщения.