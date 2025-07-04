США сегодня начнут рассылать странам письма о новых односторонних тарифах с 1 августа. К 9 июля все страны получат такие сообщения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Bloomberg.

По его словам, страны "начнут платить с 1 августа. Деньги начнут поступать в США с 1 августа".

"Их стоимость будет варьироваться от, возможно, 60 или 70% до 10 и 20%", - заявил Трамп.

При этом издание отмечает, что в начале апреля Трамп говорил, что тарифы будут не выше 50%.

Обычно тарифы оплачиваются импортером или посредником, действующим от имени импортера. Но зачастую большую часть затрат в конечном итоге несет конечный потребитель, пишет Bloomberg.

Как известно, 2 апреля Трамп ввел "взаимные" тарифы, но снизил их до 10% на 90 дней для переговоров. Затем он угрожал, что если страны не достигнут соглашений с США, он просто введет новые пошлины.

На данный момент администрация Трампа объявила о заключении соглашений только с Великобританией и Вьетнамом и договорилась о перемирии с Китаем.

"У нас есть еще пара соглашений, но, знаете, я склоняюсь к тому, чтобы отправить письмо и сообщить, какие тарифы они будут платить. Так гораздо проще", - заявил Трамп.

В июне Вашингтон и Пекин согласовали условия торгового договора. Тогда Трамп заявлял, что по условиям предлагалось остановиться на тарифах в размере 55% для Китая и 10% - для США.

Незадолго до этого глава Белого дома обвинил Китай в нарушении договоренности о торговых отношениях. Такие же обвинения последовали со стороны Пекина.