США пригрозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, требование было озвучено на встрече с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в Вашингтоне и передано всем 27 странам ЕС. Также в случае провала переговоров США грозят распространить 20-процентные пошлины на весь европейский экспорт.

Как пишет издание, президент Дональд Трамп добивается уступок со стороны Брюсселя, в частности, исключений для американских компаний из действующих норм и снижения торгового профицита ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассчитывает на принципиальное соглашение, которое позволит продолжить диалог.

Ранее СМИ писали, что переговорщики Ееровоюза не смогли достичь прорыва в торговых переговорах с администрацией Дональда Трампа и теперь могут попытаться продлить статус-кво, чтобы избежать повышения пошлин.

Также стало известно, что США начнут рассылать странам письма о новых односторонних тарифах с 1 августа. К 9 июля все страны получат такие сообщения.