Переговорщики Ееровоюза не смогли достичь прорыва в торговых переговорах с администрацией Дональда Трампа и теперь могут попытаться продлить статус-кво, чтобы избежать повышения пошлин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатs ЕС.

Агентство добавляет, что Брюссель уже отказался от надежд на заключение всеобъемлющего торгового соглашения до крайнего срока, установленного Трампом 9 июля, но после переговоров в Вашингтоне неясно, удастся ли ему вообще заключить более мягкое соглашение в принципе.

Ранее сообщалось, что США сегодня начнут рассылать странам письма о новых односторонних тарифах с 1 августа. К 9 июля все страны получат такие сообщения.

А в конце июня Трамп заявил, что США подписали торговую сделку с Китаем.