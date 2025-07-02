Вьетнам будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

"Для меня большая честь объявить, что я только что заключил торговую сделку с Социалистической Республикой Вьетнам... По условиям Вьетнам будет платить Соединенным Штатам 20% пошлины на любые товары, отправляемые на нашу территорию, и 40% пошлины на любую перевалку. Взамен Вьетнам сделает то, чего он никогда не делал раньше: предоставит США полный доступ к своим рынкам для торговли… Мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме по нулевой пошлине", – написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Штаты подписали торговую сделку с Китаем. По словам американского президента, в скором времени ожидается подписание сделки с Индией.

Также мы писали, что Трамп отложил введение 50-процентных пошлин против Европейского союза после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент США заявил, что перенес срок введения пошлин на 9 июля.