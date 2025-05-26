Президент США Дональд Трамп отложил введение 50-процентных пошлин против Европейского союза после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что перенес срок введения пошлин с 1 июня на 9 июля.

По словам главы Белого дома, Урсула фон дер Ляйен пообещала ему, что "переговоры начнутся быстро".

Напомним, сам Трамп говорил, что не рассчитывает на возможность торговой сделки с Европой. Условие Вашингтона – либо европейские компании, реализующие свою продукцию на американском рынке, переносят производство в США, либо будут платить пошлину за возможность сбыта товара.

Ранее в Politico писали, что Евросоюз рассматривает введение встречных пошлин в ответ на тарифы США. Также некоторые правительства ЕС рассматривают возможность использования сельскохозяйственных и экологических стандартов как средства для противодействия американским продуктам.

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